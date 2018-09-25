افتتح الدكتور السعيد عبدالهادي، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، اليوم، فعاليات أسبوع التوعية للطلاب الجدد ببرنامج "المنصورة- مانشستر" الطبي، بحضور الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، ومدير البرنامج ومساعده، ومديري المراحل الثلاثة، ورئيس الفصل الدراسي الأول، وتستمر الفعاليات على مدار 4 أيام، ويستهدف تعريف الطلاب الجدد بكليتهم وبالبرنامج.

وتحدث عبدالهادي، عن تاريخ إنشاء البرنامج عام 2006م، وعن الموافقات الوزارية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات لإنشاء البرنامج موثقًا بالصور، عن طريقة التدريس بالبرنامج، وعن اللائحة الجديدة لكليات الطب.

وأكد الدكتور جمال شيحة، الدور الذي تقوم به كلية طب المنصورة في تطوير التعليم الجامعي، مقدمًا نصائح قيمة للطلاب أهمها أن يكونوا أطباء متميزين في مجالهم ومسلحين بالعلم والثقافة.

وشرح الدكتور ناجي عبدالهادي، مدير برنامج مانشستر الطبي، كيف تكون طبيبًا ناجحًا ومتميزًا.

كما عرض الدكتور عادل بندق، مدير المرحلة الأولى، هيكل وخطة المرحلة الأولى وفصولها الدراسية ونظام الدراسة وطرق الامتحانات المختلفة ومواعيد الامتحانات، ثم تحدثت إحدى خريجات البرنامج الطبيبة فيروز محمد كامل فرج، عن كيفية إعداد طريقة عرض فعالة "باوربوينت".

وقالت الدكتورة شيرين سمير، رئيس الفصل الدراسي، إن هناك 10 حالات مرضية تدرس بالفصل الدراسي الأول، وعن الجدول الدراسي تحدث 4 طلاب قدامي من السنة السادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية، عن مواضيع جوهرية تهم طالب الطب المستجد.

وقدمت الدكتورة داليا صالح، عرضًا عن المصطلحات الطبية، ثم استعرض الطالب أشرف الدسوقي نائب رئيس مجتمع المنصورة مانشستر، الأنشطة المختلفة للمجتمع الطلابي.