قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام اجتماعات الأمم المتحدة خارطة طريق واضحة المعالم لمواجهة الأزمات والمشكلات، التي تواجه عددا من دول العالم، خاصة داخل منطقة الشرق الأوسط ومواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود، التي باتت تمثل خطرا كبيرا على الأمن والسلم الدوليين.

وقال حسب الله، في بيان اليوم، إن المجتمع الدولي مطالب بأن يعمل وبسرعة على تنفيذ رؤية مصر الواضحة والصريحة والحاسمة، التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بصورة شاملة، مؤكدا ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي برؤية الرئيس السيسي بشأن الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.

وحيا حسب الله، رؤية الرئيس السيسي لحل الأزمات والمشكلات بالحوار والطرق السلمية ورفضه التدخل في الشئون الداخلية للدول، مؤكدا أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسى لحل المشكلات والأزمات الدولية والإقليمية ومواجهة الإرهاب وإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ضوء قرارات الشرعية الدولية حتى يحصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة، وفي القلب منها إقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، سوف يضمن إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط والعالم كله.