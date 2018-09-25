تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تعزيز دور الأمم المتحدة كقاعدة أساسية تقوم على توازن المصالح والمسؤوليات، وعن ثقة المواطن العربي في هذه المنظمة وهو يرى بلاده تتفكك، وتطرق الرئيس إلى الأزمات السورية واليمنية والليبية، مؤكدا على ضرورة الحل السلمي، ومشددا على وجود نظام دولي لمكافحة الإرهاب لمواجهة هذا التمويل الضخم الذي يتلاقاه الإرهابيين.

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لأكبر تجمع للقادة في العالم، في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الثقة في النظام العالمي الذي يستند إلى القوانين وبين الدول "عند حافة الانهيار، وأن التعاون الدولي أصبح أكثر صعوبة، ويجب تجديد التزام الدول الأعضاء تجاه الأمم المتحدة لنشر قيم السلام".

وتابع: "كيف نلوم عربيا يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة في الوقت التي تواجه بلاده موجة من التفكك؟". واستكمل: "المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لتفكك دولها، ما يخلق بيئة خصبة للإرهاب".

وأضاف "السيسي" أنه لا مخرج من الأزمة في سوريا إلا بسلامة المؤسسات الحكومية، موضحًا أن مصر ترفض أي استغلال للأزمة السورية. ونبه الرئيس على وجوب توحيد الجيش الليبي الوطني ودعمه من أجل حل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه مر عام على مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية دون تحقيق أي تقدم، ما يستوجب التزامنا بالحل السياسي، مشددا على أنه "لا مجال للحلول الجزئية في سوريا أو ليبيا أو اليمن"،

وفي الشأن الفلسطيني، أكد السيسي على ضرورة توفر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحا أنه لا مجال لإضاعة الوقت في سجال بشأن أي مفاوضات تخرج دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وقال السيسي إن تفكك الدول بسبب النزاعات الطائفية هو المسؤول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر من تجارة البشر والسلاح والمخدرات، وإن الحفاظ على قوام الدولة أولوية سياسية لسياسة مصر الخارجية، وإن مصر تُعد سابع أكبر المساهمين في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأوضح السيسي أنه لا مجال لحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت وحدته الأساسية القائمة على مفاهيم المواطنة مهددة بالتفكك.

وعن الإنجاز المصري، قال السيسي إن مصر أطلقت العملية الشاملة في سيناء 2018 ضد الإرهاب وحققت نجاحات كبيرة، وإن مصر لديها خبرة في مكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط وإفريقيا"، موضحا أن حجم التمويل ووسائل الاتصال التي تحصل عليها الجماعات المسلحة المتطرفة تشير إلى أنه لا مفر من بناء منظومة عالمية لمكافحة الإرهاب حيثما وجد ومواجهة من يدعمه.

وعن المرأة، قال رئيس الجمهورية إنها تحتل مكانا بارزا في مصر وعازمون على تعزيز دورها ودور الشباب، وأضاف "السيسي"، الجماعات المتطرفة تحصل على تمويل ضخمة لابد لها من منظمة عالمية لمواجهته، وختم السيسي كلمته قائلا "تحيا مصر".