تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

مدحت شلبي عن سب جماهير الأهلي والدته: "شوية عيال قابضين مش هقف عندهم"

مدحت شلبي عن سب جماهير الأهلي والدته: "شوية عيال قابضين مش هقف عندهم"

بالفيديو| مدحت شلبي لأولتراس أهلاوي: "إنتم موتوا 72 من زمايلكم"

بالفيديو| مدحت شلبي لأولتراس أهلاوي: "إنتم موتوا 72 من زمايلكم"

بالصور| "باتا" تصنع الأحذية وتحفظ تاريخها في برونتو

بالصور| "باتا" تصنع الأحذية وتحفظ تاريخها في برونتو

حبس مدرس 4 أيام بتهمة سب وزير التربية والتعليم

حبس مدرس 4 أيام بتهمة سب وزير التربية والتعليم

قطر تخدع العالم.. تمول جماعات متطرفة وتنفي صلاتها بالإرهابيين

قطر تخدع العالم.. تمول جماعات متطرفة وتنفي صلاتها بالإرهابيين

التقى والدته في إمبابة.. محافظ الجيزة يحقق رغبة طالب من ذوي الإعاقة

التقى والدته في إمبابة.. محافظ الجيزة يحقق رغبة طالب من ذوي الإعاقة

اختيارات الوطن

فيديو "تلميذ عايز أنام" يثير غضب الحقوقيين: "تنمر"

فيديو "تلميذ عايز أنام" يثير غضب الحقوقيين: "تنمر"

جلال أمين.. رحيل مفكر "الاستقلال الوطني"

جلال أمين.. رحيل مفكر "الاستقلال الوطني"

نص كلمة السيسي بالأمم المتحدة: هناك خلل يعتري أداء المنظومة الدولية

نص كلمة السيسي بالأمم المتحدة: هناك خلل يعتري أداء المنظومة الدولية

الشرطة تصحب أبناء شهدائها إلى المدرسة: «أحياءٌ عند ربهم»

الشرطة تصحب أبناء شهدائها إلى المدرسة: «أحياءٌ عند ربهم»

بالصور| طلاب مدرسة بالقليوبية يجلسون على "حصيرة".. والتعليم: جار التحقيق

بالصور| طلاب مدرسة بالقليوبية يجلسون على "حصيرة".. والتعليم: جار التحقيق

معركة «التختة» فى عيون أوائل الثانوية والمتفوقين: «الدكة الأولى لا تصنع المعجزات»

معركة «التختة» فى عيون أوائل الثانوية والمتفوقين: «الدكة الأولى لا تصنع المعجزات»

الأكثر قراءة

عاجل