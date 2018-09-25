شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية، اليوم، عددا من الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الصحة بالشرقية.

وتأتي هذه الحملات بمشاركة مفتشي الأغذية بالمديرية، والإدارات الصحية، في "أبو حماد، بلبيس، ههيا، ديرب نجم، الصالحية"، بناءً على تكليفات من الدكتور أحمد حسين خطاب مدير عام الطب الوقائي بصحة الشرقية، والدكتور باسم محمد نور الدين مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.

وأسفرت جهودها عن تحرير 47 محضرًا للمنشآت الغذائية المخالفة، وضبط 2 طن مخالفات، و900 كيلو جرام أغذية مختلفة، وإعدام 185 كيلو جرامًا، ولتر أغذية، وتم سحب 110 عينة أغذية مختلفة من المنشآت الغذائية بهذه المراكز وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

كما تم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات غلق 17 منشأة غذائية، لوجود خطر داهم بهم على الصحة العامة، وعدم وجود ترخيص.

من جانبه، قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل الصحة بالشرقية، إن حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية تأتي لأحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، ووفقًا لخطة المديرية ضمن الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.