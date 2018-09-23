بالصور| مدير الرعاية بـ"صحة الشرقية" يتفقد مستشفى القنايات المركزي

زار الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، أمس مستشفى القنايات المركزي لمتابعة سير العمل بها، بناء على تعليمات الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

وتفقد مدير الرعاية أقسام الاستقبال والطوارئ والباطنة والجراحة والحضانات والعنايات والعمليات، والتقى ببعض المرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم بالمستشفى.