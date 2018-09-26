تفقد الدكتور رمضان الخطيب، وكيل الصحة بدمياط، اليوم، وحدة صحة الأسرة بدقهلة والكاشف الجديد، استعدادا لبدء المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي".

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي مصر خالية من فيروس "سي"، والتي تشمل الفحص والمسح الشامل، وعلاج الحالات الإيجابية على نفقة الدولة.