قررت آمال عبدالظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، أمس الثلاثاء، استبعاد مديري إدارتي التعليم الابتدائي والإعدادي بإدارة المنتزه التعليمية للتقصير في أداء عملهم.

وأحالت عبدالظاهر، مديري مدرستي المعمورة الابتدائية "الصباحية والمسائية" ومعلمي المدرسة للتحقيق، بالإضافة إلى مدير مدرسة عمر الفاروق الابتدائية والإعدادية بسبب الكثافة الطلابية.

كما أمرت "عبدالظاهر"، خلال جولتها التفقدية داخل مدارس إدارة المنتزه التعليمية، شرق الإسكندرية، بتشكيل لجنة من قِبل الشؤون القانونية والمالية للإقامة في المدرسة لمدة أسبوع لإعادة الانضباط فى المدرسة والتأكد من سير العملية التعليمية، وإخفاء كافة القصور والمخالفات وتنفيذ تعليمات الوزارة.

وقالت "عبدالظاهر" فى تصريح خاص لـ"الوطن" إنه لا يمكن التهاون مع المقصرين وتم تحويل المخالفات التى رصدت داخل المدرستى إلى الشئون القانونية للتحقيق في كافة الوقائع.