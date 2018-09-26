عرضت نقابة المحامين فيلما وثائقيا بمسرح المحافظة بالغردقة قبيل انعقاد الجلسة النقاشية، التي يحضرها سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله.

واستعرض الفيديو إنجازات النقابة في مواجهة قانون الضريبة على القيمة المضافة ونجاحها في وقف قرار زيادة ضريبة الدخل من خلال إبرام بروتوكول ثلاثي بين المحامين ووزارتي المالية والعدل.

وألقى الفيديو الضوء على بعض الإنجازات الأخرى للنقابة من بينها زيادة المعاشات للمحامين بدءا من يناير المقبل ليصل إلى 2000 جنيه بالإضافة إلى الأبنية الجديدة في الأندية ومقرات النقابة الفرعية.

واستعرض الفيديو خطة النقابة في بناء 3 مستشفيات ومول تجاري ببروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي بقرض 150 مليون يورو.

وحضر عدد كبير من المحامين وأعضاء النقابة العامة والنقابات الفرعية للمشاركة في فعاليات الجلسة النقاشية.

ويقام المؤتمر السنوى للمحامين تحت شعار "الوطن.. المحاماة بناء وتنمية واستقلال" برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بمدينة الغردقة بحضور أكثر من 4 آلاف محام على مستوى الجمهورية على مدار ثلاث أيام بدءًا من 24 سبتمبر وحتى الخميس المقبل.