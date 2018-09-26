أشاد الدكتور عاطف السعداوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بالمكاسب الكبيرة من زيارة الرئيس ومشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc"، أن هذا العدد من الرؤساء لا يجتمع إلا في مثل هذا الحدث، واللقاءات التي أجراها الرئيس السيسي مع عدد من الرؤساء وقادة الدول هي تفاعل مع القضايا الرئيسية.

ولفت السعداوي إلى أن السيسي استغل الملتقى الدولي لخدمة قضايا مهمة مثل الإصلاح الاقتصادي والترويج لمناخ الاستثمار في مصر عن طريق الاجتماعات مع مجلس الأعمال الدولي، ومجموعة كبيرة من رجال الاعمال الأمريكان، وصندوق النقد الدولى، والبنك الدولي.