قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن السيسي أرسل عدة رسائل مهمة خلال كلمته التي ألقاها، أمس الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "السيسي تحدث باعتبار أن مصر إحدى الدول الهامة في عدم الانحياز والتي تحاول أن تجعل التنمية محورها الأساسي وأن الاستقطاب السياسي العالمي انتهى، حيث أصبحت الدول تنضم للاجتماعات الاقتصادية حسب مصالحها".

وتابع: "تحدث السيسي أيضًا عن القضية الفلسطينية، وقال إن مصر ر مستمرة في موقفها المبدئي ضرورة في أن تكون حل القضية على أساس حل الدولتين وتكون القدس عاصمة لفلسطين، وهذا مخالف ومعارض لقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وأكمل: "السيسي أصبح واحدًا من الشخصيات الدولية الهامة في تحقيق الاستقرار الدولي، وكلماته تلقى الاحترام في كافة المحافل، ومصر ما زالت هي صمام أمان الشرق الأوسط".