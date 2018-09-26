بعد كلمة السيسي.. قضايا مُلحة بالقارة الإفريقية "ليست بها مغالاة"

"هل يمكن اعتبار الإفريقي مغاليا إن شكا من انعدام فعالية النظام العالمي، بينما تعاني قارته من نظام اقتصادي يكرس الفقر والتفاوت، ويعيد إنتاج الأزمات الاجتماعية والسياسية، ولا يتيح آفاقا للتطور أو التقدم؟"، سؤال طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام زعماء العالم، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الأوضاع في القارة الإفريقية، والذي لخص فيه مشاكل القارة السمراء.

وقالت الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة الشؤون الإفريقية، إن تعبير الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأوضاع التي تمر بها القارة السمراء "مباشر وصريح وجريء"، مشيرة إلى أنها لم تتوقع طرح مشكلات القارة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن طرح السيسي كان رائعا.

وأضافت البشبيشي، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، "السيسي عبر بكل واقعية وبصورة جريئة جدا عن واقع القارة الإفريقية التي تعتبر قارة مفعول بها في الفترة الأخيرة ويجب أن تتحول إلى قارة فاعلة".

وأوضحت خبيرة الشؤون الإفريقية أن مصر لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على أمن وسلامة القارة الإفريقية، لاسيما بعد افتتاح قاعدة محمد نجيب التي أصبحت حائط صد للتهديدات التي قد تطول القارة الإفريقية.

وتابعت، "مصر حذرت من ممرات الإرهاب في البحر الأحمر، والتي أمر وزير الخارجية الفرنسي السابق بعملها لأهالي دارفور عام 2009 للخروج من السودان إلى تشاد والآن أصبح طريقا ممهدا لتنقل الإرهابيين في القارة الإفريقية، والهجرات الغير شرعية".

وأكدت أن هناك صراعات عديدة بين الدول الإفريقية تسببت بها الحدود مثل الصراع الدائر بين إريتريا وجيبوتي، والصراع بين نامبيا وجنوب إفريقيا.