أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً بتكليف دفعة جديدة، تحمل رقم 91، من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لآداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.

وجاء بالقرار، أن تكلف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2018، كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، أيضاً من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2018.

وأوضحت والي أن الخدمة العامة هي إحدى آليات العمل بالوزارة التي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

وأضافت أن تكليف هذه الدفعة يشمل عدداً من الأنشطة الاجتماعية مثل النيابة العامة وقطاعات وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل التأمينات الاجتماعية وتكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى ورعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وبنك ناصر ومحو الأمية والأسر المنتجة والتنمية وخدمات الطفولة الخدمات التعليمية ومجالات أخرى خاصة بالاحتياجات المحلية لكل محافظ.

يذكر أن الوزارة كرمت مؤخرا 48 مكلف ومكلفة من جميع مديريات التضامن من الذين بذلووا جهدا متميزا في آداء الخدمة العامة بالمجالات القومية كمحو الأمية وتكافل وكرامة، كما كرم 24 من العاملين المتميزين الذين اجتهدوا في متابعة عمل المكلفين وتنشيط العمل في مختلف المجالات.