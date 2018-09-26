قال حمد الله حافظ عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن المنظمة غير حكومية أنشأت عام 2006 وحصلت على الصفة الدولية عام 2014، بناءا على بروتوكول وقع مع وزارة الخارجية، وأصبح لها 15 فرعا على مستوى العالم إلى جانب فروعها داخل مصر.

وأضاف حافظ، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الهدف من المنظمة مكافحة الفكر المتطرف بأشكال متعددة، ومنها تدريب الأئمة على مستوى العالم وإصدار البيانات والمنشورات التي تفند الأفكار المتطرفة، والتي كانت آخرها البيان الصادر عن جماعة "جند الإسلام"، وحاولو من خلاله المتاجرة بقضية القدس الشريف، واشتمل على مجموعة من الادعاءات الكاذبة.

وتابع حافظ، أن الفيديو الصادر عن الجماعة ضم مغالطات وادعاءات كاذبة، ويتضح منه أن هذا التنظيم الإرهابي بدأ يفقد بريقه الخادع الذي يجتذب به شباب المسلمين حول العالم.

وأوضح حافظ، أن "جند الإسلام" حاول إقناع الشباب بأنهم موجودين من أجل المسجد الأقصى والدفاع عنهم، وأن الحكومات الإسلامية بالعالم الإسلامي لا تدافع عن القدس وتتعاون مع الأمريكان والصهاينة وعملاء لهم، ونالت الحكومة المصرية النصيب الأكبر من هذه الاتهامات، وشدد حافظ على أنه من يقرأ مصر سيعرف أن القضية الفلسطينية هي قضيتها في الأصل، وأنها لا تدخر جهدا لحلها القضية الفلسطينية.

ولفت حافظ أن التنظيمات الإسلامية تلجأ للمغالطة، ووهم الشباب بأنها مرابطة لحفظ البلاد الإسلامية، والمرابطة جزء من الجهاد، والجهاد يعود قراره لأولي الأمر وفقا للدين.