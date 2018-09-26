مصرع طالب صدمه جرار زراعي في الغربية

صدم جرار زراعي طالب في الصف الأول الإعدادي، بمدرسة حمزة بن عبدالمطلب الإعدادية، التابعة لإدارة بسيون التعليمية، بمحافظة الغربية، حال توجهه صباح اليوم للمدرسة، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك، مأمور مركز بسيون، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يتضمن وصول الطفل "نادر عبده طايل 12 عاما"، طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة حمزة بن عبد المطلب الإعدادية، ومقيم بعزبة وهبة، التابعة لقرية شبراتو، التابعة لإدارة بسيون، إلى مستشفى بسيون المركزي ووفاته.

تبين أنه حال توجهه صباح اليوم إلى المدرسة، صدمه جرار زراعي ما أدى لوفاته، وحرر محضر شرطة رقم 15746جنح مركز بسيون وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.