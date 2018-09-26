في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى أيرلندا على رأس وفد برلماني، التقى الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق له مع وزير الزراعة الأيرلندي، حيث تناول اللقاء العلاقات بين البلدين، خاصة في شقها الاقتصادي، واستعرض الدكتور عبدالعال فرص الاستثمار الواعدة فى مصر، والجهود التى تقوم بها الحكومة نحو تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما تناول اللقاء بعض المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الزراعي، وفي مقدمتها مجال الألبان، خاصة استيراد ألبان الأطفال الذى تحتل فيه أيرلندا مكانة كبيرة، حيث أكد الدكتور علي عبدالعال، أن مصر تتطلع للاستفادة من الخبرة الأيرلندية فى مجال نقل التكنولوجيا الخاصة بتربية المواشى، واستيراد سلالات المواشى المتميزة من أيرلندا لتحسين مستوى سلالات الأبقار فى مصر، وتنمية الثروة الحيوانية.

وأضاف أن هناك آفاقاً ضخمة تنتظر تصدير اللحوم الأيرلندية الحية والمذبوحة إلى مصر، بعد إلغاء وزارة الزراعة المصرية للحظر الذى كان مفروضاً على استيراد اللحوم الأيرلندية منذ عام 1997 بسبب مرض جنون البقر.

ومن جانبه، أكد "مايكل كريد" وزير الزراعة والغذاء والمنتجات البحرية الأيرلندي، حرص بلاده على التعاون مع مصر في مجالات التنمية الزراعية وتطوير الثروة الحيوانية وتقديم كل الخبرات العلمية اللازمة في تلك المجالات. وأعرب الوزير عن ساعدته بتأسيس جمعية الصداقة المصرية الأيرلندية، مؤكدا أنها ستساعد في توفير العديد من الفرص لتبادل الخيارات وزيادة أوجه التعاون بين البلدين.

ومن جانبه، دعا النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس جمعية الصداقة المصرية الأيرلندية، وزير الزراعة الأيرلندي الي تشجيع مجالات الاستثمار في مصر من خلال زيادة الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة، والاستثمار الأيرلندي في الصوب الزراعية والمليون ونصف فدان، وفِي مجالات الثروة الحيوانية وتحسين سلالات الماشية، وتكنولوجيا التلقيح الصناعي. كما أكد الدمرداش استعداد السوق المصري لاستيراد لحوم من ايرلندا بأسعار مناسبة، خاصة بعد إنهاء الحظر عن اللحوم الأيرلندية. وأشار الي أهمية تفعيل التعاون بين مصر وإيرلندا من حيث تبادل الخبرات لمواجهة قضية التغيرات المناخية.