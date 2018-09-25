استقبل مايكل دي هيجنز رئيس الجمهورية الأيرلندي، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى أيرلندا على رأس وفد برلماني.

ونقل "عبدالعال"، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس أيرلندا، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار "عبدالعال"، إلى العلاقات القوية والمتطورة بين البلدين التي تحكمها العديد من الثوابت المشتركة والتاريخ المتشابه، معربًا عن سعادته لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة من تطورات إيجابية في مختلف المجالات.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن هذه الزيارة تأتي للبناء على الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس برلمان أيرلندا إلى مصر في بداية العام الماضي 2017، كما تأتي الزيارة في عام يشهد مرور 40 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد رئيس أيرلندا تقديره لمصر حكومة وشعبًا، ونقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على حرصه على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.

ولفت رئيس أيرلندا، إلى أن العلاقات الثقافية الوثيقة بين البلدين، وارتباطاته العائلية بمصر، فضلًا عن اهتمامه بكتب الأدب الأفريقية، مهنئا مصر على الاكتشافات الأثرية الأخيرة.

وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أكد رئيس أيرلندا حرص بلاده على استعادة صادرتها الزراعية مرة أخرى إلى مصر، في ضوء ما تتمتع به الأخيرة من سوق كبير.

وفي المقابل، أكد "عبدالعال"، أن هناك آفاق ضخمة تنتظر تصدير العديد من المنتجات الغذائية الأيرلندية إلى مصر، داعيًا الجانب الأيرلندي إلى توجيه المزيد من الاستثمارات إلى مصر، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، الذي يمنح المستثمرين الأجانب العديد من الامتيازات والتسهيلات.

وعلى المستوى الإقليمي، عبر رئيس أيرلندا، عن تقديره الكبير للدور المحوري الذي تقوم به مصر تجاه النزاعات والأزمات المشتعلة في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن بلاده تدعو إلى مفاوضات جديدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للبحث عن السلام العادل والدائم في المنطقة.