سلمت وزارة البيئة محافظتي قنا وأسيوط،، اللتان تندرجان ضمن المكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، 3 سيارات "رأس جرار"، لرفع كفاءة المنظومة.

ويدعم البرنامج الوطني خلال المرحلة الثانية، والتي تنفذ خلال العام الحالي، محافظة أسيوط بـ35 معدة بقيمة تصل إلى 39 مليون جنيه، ومحافظة قنا بـ17 معدة متنوعة و70 حاوية، بـ28 مليون جنيه، تسلم خلال الأيام القليلة القادمة.

جدير بالذكر، أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والذي ينفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، وبنك التعمير الألماني "KFW"، والاتحاد الأوروبي وهيئة المعونة السويسرية، سبق ودعم محافظة قنا خلال عامي 2016-2017 بـ10 معدات متنوعة، بقيمة تصل إلى 12 مليون جنيه، ومحافظة أسيوط بـ65 معدة متنوعة بـ11.5 مليون جنيه، تشمل سيارات قلاب ولوادر وبلدوزرات، و"تروسيكلات" بقيمة إجمالية 12 مليون جنيه، جميعها ضمن المرحلة الأولى.