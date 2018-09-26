على هامش تغطية الإعلامي نشأت الديهي، لفاعليات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعرض لمحاولة اعتداء من قِبل أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين هناك، حيث كشف عن تفاصيل الواقعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "محاولات الخرفان المستميتة للاعتداء علينا قولا وفعلا يعكس حالة الإحباط وخيبة الأمل والهزيمة"، متابعًا: "إخواني حاول الاعتداء والصراخ لكن زميلي عماد خليل كان له بالمرصاد ولم يدعه يقترب من مربع التصوير إطلاقا وعندما بدأت الشرطة تتدخل فر مذعورًا كالفئران وهو يصرخ مرسي راجع".

"الديهي" له مواقف عديدة ضد جماعة الإخوان الإرهابية، تجعله منبوذًا بينهم، حيث يفضح أسرار الجماعة، في برنامج "بالورقة والقلم" الذي يُبث عبر قناة "TeN"، وترصد "الوطن" أبرزها:

شياطين

رصد "الديهي" في إحدى حلقات برنامجه، التحقيقات الرسمية القائمة مع عناصر الإخوان بشأن التخطيط لإشعال الخصومات الثأرية بين القبائل في صعيد مصر، واستخدام عناصر سلفية لإثارة فتن طائفية، مؤكدًا أن ذلك يدل على وصولهم إلى مرحلة الإفلاس، قائلًا: "وصلنا إلى مرحلة لا يمكن أن يكون ورائها مراحل أخرى.. محاولة الإخوان للعبث في المكونات الاجتماعية والقبلية المصرية.. الإخوان بيلعبوا في حتة غلط، لأن صعيد مصر رجالة جدعان والدولة عندهم هي الأساس".

وتابع: "محاولات الإخوان لا تتوقف، ويحاولون زعزعة الاستقرار والهدوء، وده شغل شياطين، كل واحد هيتحاسب بالقانون.. خابت مسعاكم".

فقدوا شرفهم

شن المذيع هجومًا عنيفًا، على الإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر بإحدى حلقاته وقال: "الإخوان المتواجدين في القنوات التركية، أرى أنه لم يعد لديهم أي شيء يفقدوه، فقد فقدوا شرفهم ووطنيتهم وإنسانيتهم وكذلك المهنية إن وجدت.. لذلك يمارسون أعمالهم بفجر شديد".

دولة بديلة

وجه مقدم "بالورقة والقلم"، حديثه إلى بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية، والتي تعلق على أحكام القضاء المصرية من آنٍ لآخر: "نحن نحارب الإرهاب بشكلٍ حقيقي، الذي تموله قطر وتركيا، حيث إن مصر لديها تنظيم الإخوان منذ 90 عامًا، وهناك تنظيمات تتكاثر من رحم الإخوان القذر، فقد تجاوز عددهم مئات التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على مستوى العالم"، مضيفًا: "من يمول جماعة الإخوان التي كانت تسعى لتصبح دولة بديلة أو دولة داخل دولة".

منافقون

علق "الديهي" على تصريحات محمد بديع، مرشد الإخوان داخل قاعة المحكمة، عندما طالب بخروج عناصر الجماعة الإرهابية من السجون لتحرير القدس، قائلًا: "أنت كنت فين طوال حياتك من 80 سنة.. هو تنظيم داعش كان يحصل على إذن مسبق قبل تخريب البلاد؟.. كما أنتم جماعة إرهابية تستطيعوا الوصول إلى أي مكان، ولماذا لم نسمع أصواتكم خلال فترة وصولكم إلى الحكم.. مسمعناش أصواتكم يا أعوان الشياطين.. أنا بفكركم إن الناس دي منافقين".