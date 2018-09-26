تنظم كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس بالتعاون مع منصة "CyberTalents" مسابقة في مجال أمن المعلومات والتي تقام للمرة الأولي بجامعة عين شمس، وصرحت بذلك الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية.

وأوضحت أن الهدف من المسابقة التي تقام يوم السبت القادم الموافق من سبتمبر الجاري، اكتشاف المواهب المصرية الشابة في مجال الأمن السيبراني "أمن المعلومات"، وذلك عن طريق عمل محاكاة لتحديات واقعية في هذا المجال.

وأضافت الدكتورة ياسمين عفيفي منسق المسابقة أن يمكن لأي طالب بالجامعة المشاركة دون التقيد بالسن أو مجال التخصص الدراسي، لافتة إلى أن التقدم للمسابقة لا يتم بشكل فردي بل بفريق مكون من اثنين أو ثلاثة من الطلاب كحد أقصى.

وتشمل المسابقة، التي تبدأ فاعلياتها في التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً بدار ضيافة الجامعة ، عدد من مجالات أمن المعلومات المختلفة منها (أمن الشبكات Network Security ، أمن المواقع الإلكترونية Web Security، علم الطب الشرعي Digital Forensics ،علم التشفير Cryptography، الهندسة العكسية Malware Analysis.

ويتأهل الفريق الفائز بالمركز الأول بمسابقة أمن المعلومات بجامعة عين شمس للمشاركة في مسابقة الجامعات المصرية لأمن المعلومات، والتي تقام يوم 22 ديسمبر 2018 بالقاهرة.