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من يملأ «سلة الأرز»؟

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وزيرة الثقافة الاردنية تسقبل عبد الدايم لبحث التعاون الثقافي والفني

وزيرة الثقافة الاردنية تسقبل عبد الدايم لبحث التعاون الثقافي والفني

"الأوبرا" تستضيف الإيطالية أدريانا بروني وعازف الجيتار المصري علي خطاب

"الأوبرا" تستضيف الإيطالية أدريانا بروني وعازف الجيتار المصري علي خطاب

تأجيل محاكمة عهدي فضلي في "الكسب غير المشروع" لـ24 ديسمبر

تأجيل محاكمة عهدي فضلي في "الكسب غير المشروع" لـ24 ديسمبر

ضبط 35 طن مكرونة ودقيق فاخر بمصنع غير مرخص في البحيرة

ضبط 35 طن مكرونة ودقيق فاخر بمصنع غير مرخص في البحيرة

"الصحة": 735 ألف مستفيد من خدمات الاستقبال والرعاية خلال شهرين بالمنيا

"الصحة": 735 ألف مستفيد من خدمات الاستقبال والرعاية خلال شهرين بالمنيا

اجتماع لجنة "الزراعة" لمراجعة وصياغة القوانين والتشريعات

اجتماع لجنة "الزراعة" لمراجعة وصياغة القوانين والتشريعات

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بالصور| تفاصيل علاقة الراهب المشتبه بانتحاره بقاتل الأنبا أبيفانيوس

أغرب وجبات اللانش بوكس: عدس ومحشى وأرز وملوخية

أغرب وجبات اللانش بوكس: عدس ومحشى وأرز وملوخية

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التطور الـ«مش طبيعى» لـ«اليونيفورم»: بدلة.. مريلة.. قميص.. تى شيرت وشروال

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الكبار أيضاً يتعرضون للتنمر: طبيب بيطرى يصفونه بـ«دكتور البهايم».. والحاج «سوسو» يسخرون من اسمه

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بالصور| مدير مدرسة يؤم الطلاب فى صلاة الظهر

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