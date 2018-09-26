أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية بمحافظة سوهاج، ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يجريها بمحافظات الصعيد، للاطلاع على آخر مستجدات عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وتستعرض "الوطن" تفاصيل تلك المشاريع:

* وحدات الإسكان الاجتماعي بسوهاج الجديدة:

- نفذ نحو 6744 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، وخصص منها 1694 وحدة، وجارٍ تنفيذ 912 أخرى.

- نفذت 3 مدارس تعليم أساسي، وخصصت 9 قطع أراضٍ لإقامة مدارس عليها، وجار طرح مدرسة بمساحة 12450 مترا مربعا في مزايدة، وإنشاء المرحلة الأولى من جامعة "ميريت" الخاصة، وبلغت نسبة الإنجاز 20%.

- نفذت 4 وحدات صحية، وجار طرح 3 بمقابل الانتفاع، وخصصت 6 أفدنة لإنشاء مستشفى الأورمان بمنطقة 214 فدانا، وجارٍ تخصيص قطعتي أرض بمساحة 6.5 فدان لإنشاء مستشفى جامعة ميريت، و6.3 فدان لإنشاء مستشفى جامعي، وجارٍ طرح مستشفى خاصة بمساحة 7279 مترا مربعا بمنطقة خدمات الحي الأول في مزايدة بالمظاريف المغلقة.

- تشغيل مبنى قسم الشرطة والمطافئ، وتسليم مبنى الأمن الوطني لمديرية الأمن بعد الفرش والتأثيث، بجانب تنفيذ 13 مولاً تجارية وإدارية.

- تنفيذ 5 ملاعب ثلاثية سلم منها 4 للجهات المستفيدة، وطرح الملعب الخامس للتأجير، فضلا عن تنفيذ نادي طفل بمنطقة الإسكان فوق المتوسط، و8 حضانات، و4 حدائق مساحة 34 فدانا، وملعب أطفال بمساحة 2500 متر مربع.

* مشروع سوق الجملة بمدينة سوهاج الجديدة:

- مقام على مساحة 32.2 فدان، وضم 11 فدانا للسوق كتوسعات مستقبلية، لتصبح إجمالي المساحة 43.2 فدان.

- يتكون المشروع من 146 محل خضار، و134 محل فاكهة، و20 ثلاجة موز، و4 ثلاجات فاكهة، و7 مباني تعبئة وفرز.

- يضم المشروع 8 حمامات عمومية، ومباني (الإسعاف - الشرطة - المطافئ - الكافتيريا - المسجد - الإدارة)، و24 محلا بأنشطة مختلفة، ومطعمان، ومبنى محلات البلح (6 محال)، ومبنى مخازن الفوارغ (8 محلات وخزان أرضي)، مبنيان كبس وتعبئة القمامة - مبنيان ورش الصيانة - مبنى المولد.

* محطة مياه الشرب بسوهاج الجديدة:

- تخدم سكان المدينة الجديدة والتوسعات الشمالية لها وجامعة سوهاج الجديدة.

- أنشئت على مساحة 21 فدانا.

- تقدر طاقتها بنحو 35 ألف متر مكعب/يوم للمرحلة الأولى، من المياه النقية المطابقة لأعلى معايير الجودة.

- ذات سعة إجمالية 70000 م3/ يوم.

- نفذت المرحلة الأولى بسعة 35000 م3/يوم.

- تكلفت نحو 180 مليون جنيه.

* مشروع إنتاج الدواجن بقرية "الأحايوة":

- يقع بقرية الأحايوة شرق مركز أخميم، على مساحة 550 فدانا، ويضم 5 منافذ للتوزيع، وطاقته الإنتاجية نحو 1.320 مليون فرخة في العام.

- يهدف المشروع إلى توفير اللحوم البيضاء للمحافظة والمحافظات المجاورة، فضلا عن توفير الأعلاف الخاصة بالدواجن للمربين.

- تبلغ التكاليف الاستثمارية نحو 8.5 مليون جنيه، وتمويله حكومي من بنك الاستثمار القومي.

- يتكون من 3 محطات تسمين، بكل محطة 8 عنابر للتربية، سعة العنبر الواحد 10 آلاف فرخة تسمين، إضافة إلى قسم الأمهات وبه 8 عنابر، بإجمالي 32000 أم، وينتج 3 ملايين بيضة تفريخ في العام.

- يضم المشروع معمل التفريخ ويحوي ماكينات تفريخ سعة 210000 بيضة تفريخ، ومفقسات سعة 64800 كتكوت، ومصنع للعلف بطاقة 3 طن/ساعة لمحطات التسمين.

- يلحق بالمشروع المجزر الآلي، ويعمل بطاقة ذبيح وتجهيز وتعبئة 5000 طائر يوميا، ويصنع مخلفات الذبيح لإنتاج بروتين حيواني، ومكون من غرفتين لحفظ دواجن مجمدة، سعة الواحدة 35 طنا.

* مشروع توسعة كورنيش النيل الغربي بمدينة سوهاج:

- طوله 1200 متر، ويضم ممشى يمتد بطول الكورنيش ليستمتع أبناء سوهاج بمشاهدة النيل.

- يوفر فرص العمل لأبناء المحافظة، من خلال إنشاء 210 محلات تجارية.

* مشروع الإنتاج الحيواني والألبان بمنطقة الديابات في أخميم:

- يبلغ مساحته 210 أفدنة، بين 50 فدانا مبانيا و160 فدانا مزروعا.

- الطاقة الاستيعابية للمشروع نحو 2000 رأس لإنتاج ألبان بمعدل 10 أطنان/يوم، والطاقة الإنتاجية الفعلية 500 رأس من الماشية وتنتج ألبان بمعدل 700 كيلو/يوم.

- يعمل بالمشروع 17 إداريا وفنيا وطبيبا، و30 عاملا وسائقا، بخلاف العمالة اليومية.