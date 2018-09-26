واصل فيلم "البدلة" للنجم تامر حسني تصدره لإيرادات أفلام العيد بتحقيقه 50 مليون و632 ألف و129 جنيه بعد 5 أسابيع من طرحه، متفوقا على فيلم "تراب الماس" للمخرج مروان حامد الذي احتل المركز الثاني بـ29مليون و365 ألف و618 جنيه وفقا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم" للتوزيع.

وجاء فيلم "الديزل" للنجم محمد رمضان في المركز الثالث بـ21 مليون و937 ألف و241 جنيه، واحتل فيلم "الكويسين" للفنان أحمد فهمي المركز الرابع بـ18 مليون و747 ألف و410 جنيه، وجاء فيلم "بني آدم" للفنان يوسف الشريف خامسا بـ8 مليون و627 ألف و98 جنيه.

أما فيلم "سوق الجمعة" فجاء في المركز السادس بمليوني و878 ألف و556 جنيه، فيما تذيل فيلم "بيكيا" للإيرادات بمليوني و144 ألف و346 جنيه.