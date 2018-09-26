لقي طالب مصرعه، اليوم، في حادث تصادم، عقب خروجه من مدرسة منشية الجمال الإعدادية بمركز منية النصر، بالدقهلية، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله لمستشفى دمياط.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود إخطار لادارة شرطة النجدة بمصرع طالب علي طريق قرية منشية الجمال بمنية النصر.

هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت الطالب، أحمد بلال، 13 سنة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة منشية الجمال، وتوفي عقب وصوله لمستشفى دمياط.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين أن الوفاة وقعت نتيجة حادث سير في الشارع بعد أن صدمته سيارة عقب خروجه من المدرسة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.