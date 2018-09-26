محافظة الدقهلية: نأسف لوفاة طالب سقط أثناء تعلقه بسيارة خلال سيرها

أعرب الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن أسفه لوفاة الطالب محمد بلال، مطالبا بضرورة مراجعة منظومة خروج الطلاب من مدارسهم، على الرغم من عدم مسؤولية المدرسة عن خروج الطلاب أثناء توجههم إلى منازلهم.

وأكدت المحافظة، في بيان، اليوم، أن الطالب محمد بلال يوسف بالصف الأول الإعدادي بمدرسة منشية الجمال التابعة لمركز منية النصر لقى مصرعه اليوم عقب انتهاء اليوم الدراسي، وذلك بعد خروجه من المدرسة في طريقه لمنزله.

وذكر البيان أن الطالب تعلق بإحدى السيارات أثناء سيرها وسقط منها بعد تسلقها مما أدى إصابته إصابة بالغة جرى على إثرها نقله إلى مستشفى الزرقاء بمحافظة دمياط، حيث توفى فور وصوله المستشفى.

وأكد المحافظ، أهمية أن يشدد أولياء الأمور علي أبنائهم في اتباع السلوك الذي يضمن سلامتهم.