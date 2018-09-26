افتتحت اليوم الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس مهرجان الترحيب بالطلاب الجدد و الذي نظمه اتحاد طلاب الكلية بالتعاون مع إدارة رعية الشباب بالكلية وإدارة العلاقات العامة.

وخلال كلمتها أكدت أن الكلية شهدت خلال العام الحالي تطور كبير وتحديث غير مسبوق في قطاع الحاسبات و المعلومات بمصر وهو ما تجلى بوضوح في زيادة تنسيق القبول بنسبة 4% عن العام الماضي ليعكس تزايد الاقبال على الالتحاق بمجال الحاسبات والمعلومات.

وأوضحت أن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس شهدت طفرة كبيرة في التطوير، حيث تم تزويد الكلية بما يزيد على 80 جهاز كمبيوتر، ليصل عدد المعامل بها إلى 20 معمل مجهز بأحدث التقنيات في مجال الحاسب الآلي و البرمجيات بهدف أن يكون هناك جهاز لكل طالب قدر المستطاع.

وأشارت إلى أن خريجيي حاسبات عين شمس لهم قيمة كبيرة في سوق العمل، لافتة إلى ادراك الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال البرمجيات بمصر لقيمة و كفاءة خريجيي الكلية، بدليل التحاق العديد من خريجييها بالعمل في كبرى الشركات المصرية و العالمية، فضلاً عن نجاح الكثيرون في إنشاء شركات خاصة بهم. و استعرضت عدد من النماذج الناجحة من خريجيي الكلية العامليين في المجال.