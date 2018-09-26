تفقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أحد المنافذ المتحركة للقوات المسلحة والتى تقوم ببيع اللحوم بأسعار أقل من مثيلتها فى السوق المحلى بنسبة 50 % وذلك بشارع كسر الحجر بوسط البلد حيث يتم بيع كيلو اللحوم العجالى بسعر 58 جنية ، وكيلو الكبدة بسعر 35 جنية ، وكيلو الدواجن بسعر 35 جنيه ، وكذا مصنعات اللحوم والدواج الأخرى والسلع الغذائية الأساسية منها الزيت والمسلى والأرز والمكرونات وعسل النحل والزبدة.

وقد رافق المحافظ خلال تفقده للمنفذ المتحرك اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة وأيضاً رئيس مركز ومدينة أسوان .

ومن جانبه أشاد اللواء أحمد إبراهيم بالدور الوطنى والمجتمعى الذى تقوم به القوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية لخدمة أبناء الشعب المصرى فى كل شبر من أرض الوطن حيث أنه تم التنسيق مع اللواء توفيق خالد سعيد قائد المنطقة لزيادة معدلات دفع المنافذ المتحركة والتى تقوم ببيع اللحوم ومنتجاتها والسلع الأساسية بأسعار مخفضة لتحقيق التوازن المطلوب فى أسعار هذه السلع بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى البسيط ، مؤكداً على أن ذلك يتوازى مع أدوار أخرى منها المنافذ الثابتة للقوات المسلحة والشرطة ، بجانب المجمعات الإستهلاكية وهو الذى يتماشى مع تشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية لمواجهة جشع بعض التجار وتحقيق السيطرة المطلوبة لضبط الأسعار .

ووجه محافظ أسوان رئيس المدينة إلى القيام بوضع بانرات توضيحية بأسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية الخاصة بمنتجات القوات المسلحة فى مناطق مختلفة داخل نطاق المدينة لتعريف المواطنين وإقبالهم عليها بالشكل المطلوب .

كما أستمع اللواء أحمد إبراهيم لمطالب وأراء عدد من أهالى أسوان الذين ألتقى بهم أثناء تفقده للمنفذ المتحرك ، مؤكداً لهم على أن إقامة مثل هذه المنافذ يهدف لتقديم الخدمة لأكبر شريحة من البسطاء من خلال توفير السلع المتنوعة بأسعار مناسبة تلائم الظروف المعيشية والأسرية لهم حيث سيتم تحريك المنفذ المتحرك الحالى داخل أحياء مدينة أسوان الثلاث لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة للمواطنين منه .