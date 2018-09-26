صرح الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه فى إطار تحقيق الانضباط بالمدارس ودواوين الوزارة، فقد صدق اليوم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية على تحويل معلم بإدارة الباجور التعليمية للتحقيق، وإيقاف عن العمل لبعض المعلمين وتحويلهم للتحقيق وذلك للخروج علي الواجبات الوظيفية ومخالفة الكتب الدورية المنظمة للعمل بإدارة حدائق القبة وإدارة البساتين بمحافظة القاهرة مع مجازاة معلم بإدارة فرشوط التعليمية بمحافظة قنا وإدارة قويسنا بمحافظة المنوفية مع توجية لفت نظر لموجة أول لغة إنجليزية بمحافظة المنوفية.