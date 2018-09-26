أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أنه لم يتم التوصل لنتائج محددة بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بالمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، وذلك على هامش الاجتماع الثلاثى لوزراء المياه والرى للدول، والتى اختتمت أمس بأديس أبابا.

وزير الرى: هناك خلافات ولكن استمرار المناقشات يعكس إصرارنا على التوصل إلى اتفاقات تحقق طموحات الدول الثلاث وتحافظ على حقوق مصر المائية

وشددت الوزارة، فى بيان أمس، على أن وزير الرى، الدكتور محمد عبدالعاطى، أكد رغبته فى خروج الاجتماع بنتائج ترضى الجميع، خاصة أنه جاء كجزء من التزام الدول الثلاث ببحث أفضل السيناريوهات الممكنة لملء السد دون إلحاق الضرر بدولتى المصب (مصر والسودان)، ومراعاة الشواغل المصرية والحفاظ على حقوق مصر المائية، وأهداف التنمية فى السودان وإثيوبيا.

وقال «عبدالعاطى»: هناك خلافات ولكن استمرار المناقشات حولها يعكس إصرارنا على ضرورة التوصل إلى الاتفاقات التى تحقق طموحات الدول الثلاث، بناء على اتفاق إعلان المبادئ.

وأوضحت الوزارة أن الوزراء الثلاثة جددوا الالتزام باستمرار المباحثات للتوصل فى فترة وجيزة لاتفاق مُرضٍ لجميع الأطراف بشأن توقيت وأسلوب ملء السد وطبقاً لاتفاق إعلان المبادئ.

فى السياق نفسه، نقل تليفزيون إثيوبيا الرسمى، عن وزير المياه والرى، سليشى بقلى، قوله إن عمل الخبراء يسير بصورة جيدة، دون تفاصيل أكثر، وتابع التليفزيون: «أواخر أغسطس الماضى، دعت الخارجية المصرية أديس أبابا إلى دفع مسارات التفاوض والوصول إلى تفاهم بشأن سد النهضة، لضمان تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا، والحفاظ على أمن مصر المائى».

والمفاوضات الفنية بشأن سد النهضة تعثرت أكثر من مرة، أبرزها فى نوفمبر 2017، حول عدة أمور، أهمها فترة ملء السد، ولجأت وقتها الدول الثلاث إلى اجتماعات يشارك فيها وزراء الرى والخارجية ورؤساء مخابرات البلاد الثلاثة لبحث حل المعوقات.

وكان أبوبكر حفنى، سفير مصر لدى إثيوبيا، قد استقبل مساء أمس الأول، الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، ومرافقيه، بحضور عدد كبير من أبناء الجالية المصرية، على هامش اجتماعات اللجنة الثلاثية، على مستوى وزراء المياه، بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة نتائج الدراسات الفنية المتعلقة بسد النهضة.

وتناول اللقاء عرض جهود الدولة فى التنمية، وشرح استراتيجية وخطة الوزارة لإدارة المياه. فى ظل التحديات التى نواجهها.

من جهة أخرى، توجَّه وزير الرى، أمس، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لحضور فعاليات ختام المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى، غرب أوغندا.

وخلال الزيارة التقى وزير المياه والبيئة الأوغندى، سام شيبتوريس، الذى أعرب عن سعادته باستمرار التعاون الفنى فى مجال الموارد المائية والرى بين البلدين، مشيداً بالخبرات الفنية الكبيرة لوزارة الرى المصرية فى مجال درء مخاطر الفيضان، ما يؤدى للاستفادة من مياهه التى كانت تهدر وتسبب خسائر مادية وبشرية كبيرة.