أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالجولات الميدانية المفاجئة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في محافظات الصعيد.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء اكتشف الكثير من السلبيات في مركز طبي زاره في محافظة سوهاج، وتابع: "المستشفى دي صورة مصغرة لـ95% من مستشفيات الصعيد".

وتابع: "لو رئيس الوزراء راح مستشفيات القرى مش هيلاقي قطن ولا أدوية ولا ميكروكروم، هي المستشفيات بقت كده، عشان كده لما حد بيتعب لازم يروح مستشفيات جامعية أو مستشفيات المحافظة مش مستشفيات القرى والمراكز".