رئيس الوزراء يستمع لشرح عن أعمال التطوير للكورنيش الغربي لمدينة سوهاج

في ختام جولته اليوم بمحافظة سوهاج، استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مروره على الكورنيش الغربي لمدينة سوهاج، لشرح من المحافظ عن سير أعمال التطوير والتوسعة للكورنيش بطول 1200 متر، من مدخل كوبري أخميم، وحتى نفق الشهيد نبيل فراج بحي غرب.

وقال المحافظ، هذا المشروع الحضاري بمدينة سوهاج، لا يقتصر على توسعة الكورنيش فقط، بل يوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، من خلال إنشاء 210 محلات تجارية، سيتم طرحها من خلال مناقصة علنية لشباب المحافظة، ما يمثل مصدر دخل مهم للمحافظة وسيساهم في تمويل مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في مايو 2019 .