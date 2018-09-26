وصل، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري المرافق إلى رصيف محطة قطار مدينة قنا، بعد نزوله من القطار رقم 982 مكيف قادما من محافظة سوهاج، لتفقد عددًا من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن جولاته الميدانية بمحافظات الصعيد والتي بدأها بزيارة أسيوط الأحد الماضي، واليوم لمحافظة سوهاج والآن بمحافظة قنا.

وبحسب برنامج المحافظة عن زيارة رئيس الوزراء، من المقرر، غدا، زيارة معبد دندرة، وأراضي المراشدة، وإنشاءات مرافق المرحلة الأولى لمدينة غرب قنا الجديدة، ومستشفى قنا العام، ومدرسة ناصر الابتدائية، ومحور "نقادة – قوص" على نهر النيل.

كما سيعقد رئيس الوزراء لقاء مع أعضاء مجلس النواب والتنفيذيين وذلك في القاعة الزجاجية على كورنيش النيل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جولته في محافظة سوهاج كان هدفها تفقد أغلب مجالات العمل في المحافظة، مؤكدًا أنها ثاني زيارة له في محافظات الصعيد بعد أسيوط،، وبعدها محافظة قنا، ويكون بذلك أجرى جولة لـ3 محافظات خلال أسبوع واحد لبحث المشاكل وإيجاد حلول لها على أرض الواقعة، منوهًا أنه سيكون هناك تنوع في الزيارات ومحطته المقبلة ستكون في محافظات الدلتا وباقي محافظات الجمهورية.

جاء ذلك مساء اليوم، في تصريحات صحفية على خلال استقلاله قطار من محطة سوهاج متوجها إلى محافظة قنا، مؤكدًا: أهم شيء في الزيارة أن تكون غير مرتبه مسبقًا ليجرى بحث المشاكل على أرض الواقع، فلا يوجد لدي ما أخفيه من إظهار المشاكل والتعامل معها وحلها، وبالرغم من أن كل تلك المشكلات منذ عدة سنوات إلا أنه يجرى مواجهتها والعمل على حلها.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء زيارته لمحافظة سوهاج، اليوم، قبل أن يصل إلى محافظة قنا، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حيث أجرى جولة تفقدية لمدينة سوهاج الجديدة وسوق الخضار ومحطة مياه بها، كما جرى تفقد جامعة سوهاج الجديدة، ومشروعات الإنتاج الداجني والحيواني بقريتي "الأحايوة" والعيساوية، كما تفقد مستشفى ساقلته المركزي، ومستشفى الهلال للتأمين الصحي بعدها غادر متوجها إلى محافظة قنا.