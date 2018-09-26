تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الغردقة العام، حيث التقي الأطباء والتمريض، للتأكيد على إجراءات الصيانة الخاصة بالماكينات ووحدة معالجة المياه، والتأكد من كفاءة عمل الماكينات وتوافر المستلزمات والأدوية بالأقسام.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الحضانات والرعاية المركزة والطوارئ وقسم العمليات والأقسام الداخلية والقسم الفندقي والمطبخ والمغسلة، كذا حسن سير العمل بالأقسام وتواجد الطاقم الطبي من الأطباء والتمريض وتوافر المستلزمات والأدوية والاطمئنان على جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى وفريق العمل.

واستمع وكيل الوزارة لطلبات المرضى وجرى إعطاء التوجيهات بتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة للتغلب على كافة المعوقات من أجل تقديم خدمة متميزة للمرضى داخل المستشفى.