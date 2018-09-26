بحث الدكتور هيلمار فريد، وكيل وزارة الثقافة والتعليم الإندونيسي، مع عمرو معوض سفير مصر في إندونيسيا، إمكانية مشاركة الفرق المصرية الاستعراضية في المهرجانات الثقافية، التي تنوي الدولة الإندونيسية إقامتها خلال الفترة القادمة.

يأتي ذلك في إطار جهود السفارة المصرية في جاكرتا لدعم وتطوير العلاقات الثقافية مع إندونيسيا، كما استقبل السفير الدكتور محمد زين الدين المجد، رئيس منظمة خريجي الأزهر الشريف فرع إندونيسيا.

وتناولت المقابلة نطاق العلاقات الثنائية وتطوراتها وارتكازها على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين قيادتي البلدين، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا في سبتمبر 2015، بدءا من تحضير مذكرات التفاهم والاتفاقيات للتوقيع عليها خلال انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة بين البلدين، والانتهاء من تشكيل الجانب الإندونيسي في مجلس الأعمال، وزيارة الرئيس الإندونيسي إلى القاهرة في أقرب وقت، بالإضافة إلى تفعيل نتائج زيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلى إندونيسيا والاتفاق على نشر وسطية الإسلام في إندونيسيا.