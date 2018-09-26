"أمن القليوبية": إنهاء أزمة اقتحام أمين شرطة لمدرسة في بنها بالتصالح

نجحت جهود أمن القليوبية في احتواء أزمة اقتحام أمين شرطة لمدرسة ابتدائية بقرية فرسيس التابعة لمركز بنها، حيث جرى التصالح بين وكيل المدرسة وولي أمر طالب نشبت بينهما مشاجرة، لرغبة الأخير في اصطحاب ابنه من المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي وعند استدعاء الشرطة دخل أمين شرطة بدراجته البخارية المدرسة لفحص البلاغ الأمر الذي فسره شهود العيان أنه جاء لمناصرة أحد الأطراف.

وأوضحت مديرية أمن القليوبية، في بيان، اليوم، أن دخول أمين شرطة بدراجته البخارية الميري إلى المدرسة من منطلق وظيفته حيث أنه كان أقرب رجال الأمن لمكان البلاغ الخاص بالمشادة بين ولي الأمر وإدارة المدرسة ولم يتم حدوث ثمة مشادات بينه وبين أي من الأطراف.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ "سعيد. ا. م"، 42 سنة، وكيل مدرسة الشهيد إبراهيم الجافلي فرسيس مركز بنها، بنشوب مشادة كلامية بينه وبين "وليد. أ. س"، 41 سنة، مدرس، لحضور الأخير لاصطحاب نجلة من المدرسة، وجرى التصالح والتراضي بينهما.

حرر عن ذلك المحضر رقم 7770 إداري مركز بنها لسنة 2018 ميلاديًا.