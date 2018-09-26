أكد حاتم السر وزير النقل والطرق والجسور بالسودان، الالتزام بتذليل كافة العوائق التي تقف أمام التكامل الاقتصادي بين السودان ومصر، مشيدًا بجهود السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت الذي يعتبر حمامة السلام بين البلدين بإرساء قواعد متينة للعلاقا.

وقدم الشكر للسفير المنتهية فترة عمله بالسودان لجهوده المقدرة التي بذلها في ربط العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة التي قضاها بالسودان، وفقا لما ذكرته وكالة انباء السودان "سونا".

وكشف السر، خلال الاحتفال الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية لتكريم ووداع السفير المصري بالخرطوم، بمناسبة انتهاء فترة عمله عن إرساء قواعد متينة بين البلدين، والعمل على أساس تكاملي ليس تنافسيًا للامتداد في أسواق القارة الإفريقية من خلال المنتجات الزراعية والصناعية بالاستفادة من الخبرة المصرية، والعمل على عدم تصدير موارد الدولتين للخارج كمواد خام.

وأشاد الوزير، بجهود اتحادات اصحاب العمل والقطاع الخاص الوطني فى ترسيخ العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال العمل التنفيذي والتجاري والاستثمارات ولفت الانتباه لقرار الحكومة المصرية باستيراد اللحوم المذبوحة من السودان فقط.

وقال إنه يعتبر ترجمه حقيقية لموجهات الرئيس المصري خلال زيارتة للخرطوم مؤخرًا، مؤكدًا الالتزام بموجهات رئيس الجهورية عمر البشير بخصوص تطوير العلاقات مع مصر والتي قال انها سيكون لها أثر واضح قبل أكتوبر المقبل وزيارة الرئيس المصري بتذليل كافة العوائق للعمل الاستثماري والتجاري والاقتصادي بين البلدين.

من جانبها، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بمصر، إنها وبزياراتها لعدد من مزارع الانتاج الحيواني بالسودان رأت أنها شهدت نقلة نوعية في التحسين الوراثي، مشيدة بتطور خدمات الحجر الصحي البيطري الذي تصدر من خلاله المواشي لجمهورية مصر وتطوير النظم الصحية فيه، وزيادة عدد المحاجر البيطرية من 8 إلى 21 محجرًا بين البلدين.

ودعت نائب الوزير، المستثمرين المصرين لزيادة التعاون مع السودان، منوهة إلى قرار الحكومة المصرية باستيراد اللحوم من السودان فقط، إنما يدل على إرادة قيادة البلدين في تطوير هذه العلاقة، وزيادة التبادل التجاري بينهم، معربة عن أملها أن يزيد التبادل الزراعي بين البلدين، والاستعداد لحل جميع المشاكل التي تواجه المزارعين فيما يخص التقاوي، ودعم مصر للسودان في مجال التقاوي.