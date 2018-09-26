قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن العلاقات بين أوروبا وإيران لا تخضع لاعتبارات ومعايير مطلقة، موضحًا أنها تخضع لمعايير نسبية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "لأوروبا تحفظات وانتقادات كثيرة على نظام الملالي الإيراني، لكن في نفس الوقت، ونتيجةً للشطط الأمريكي والغاء الاتفاق النووي ومعاملة الأوروبيين كما لو كانوا أتباعًا، كان هناك رد فعل مختلفا من بعض الأطراف الأوروبية تجاه إيران، حيث لم يكن من المستحب لديهم عزل إيران بالشكل الذي تريده واشنطن".