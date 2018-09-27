شارك الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، مساء أمس، في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد الوطني الـ69 لجمهورية الصين الشعبية، لتعزيز وتقوية علاقات الصداقة التي تربط بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور جاو لي ينج، قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، وقناصل الدول العربية والأجنبية، وعدد من الشخصيات العامة.

ورحب المحافظ، بقنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، وقدم التهنئة للشعب الصيني الصديق بمناسبة عيده الوطني، مؤكدًا أن مصر والصين هما أقدم حضارتين في العالم وهما دولتان معروفتان بعلاقتهما الثنائية القديمة التي تتميز بالقوة والعمق، حيث ارتبطت مصر والصين بعلاقات تاريخية وثقافية وتجارية وإنسانية لم تتأثر على مر العصور بالظروف التي اجتاحت العالم.

وأوضح قنصوة، أن الإسكندرية تربطها علاقات مع العديد من المدن والمقاطعات الصينية، وكان آخر حدث كثمرة لهذه الاتفاقيات هو استقبال الإسكندرية لمعرض الفنون الصينية التقليدية لمدينة شنجهاي في أغسطس الماضي، حيث كانت الإسكندرية هي أول محطات هذا المعرض الدولي المتنقل، وهذا يدل على قوة ومتانة العلاقات بين الجانبين.

وأشار المحافظ، إلى أن الصين بهذا أرادت إرسال رسالة للعالم بأسره، تؤكد أن الإسكندرية هي مدينة الأمن والأمان والسلام، ومدينة الحضارة والثقافة والفنون، لافتًا إلى أنه تم تنظيم هذا المعرض بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عامًا على الاتفاقية بين الإسكندرية وشنجهاي.

وأوضح أن هذا المعرض لعب دورًا مهمًا للتقريب بين الشعبين، وتسهيل التفاهم بينهما، وخاصة في الجانب الثقافي الذي يقوم على إزالة الحواجز الإنسانية بين الشعوب.

كما تابع محافظ الإسكندرية، أن هذا المعرض يعتبر كسلسلة لفعاليات التبادل الثقافي التابع لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي تلقى ترحيبًا كبيرًا بين دول العالم، موضحًا أن الإسكندرية تلعب دورًا استراتيجيًا مهمًا بالتاريخ بوصفها ميناء مهمًا في طريق الحرير القديم، والآن تلعب دورًا كبيرًا بوصفها أولى المحطات الثقافية لهذا المعرض في التاريخ الحديث.

وأكد قنصوة، أن المحافظة ترحب بصداقة الصين، وتبادل المعرفة والخبرة بين الجانبين، معربا عن فخره بوجود القنصلية الصينية على أرض الإسكندرية، ومتمنيا لقنصل عام الصين بالإسكندرية، التوفيق في مهام منصبها الجديد.