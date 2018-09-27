بعد اجتماع ثلاثي.. أستاذ سياسة يفسر مقترح تغيير منظمة التجارة العالمية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، تعليقًا على اجتماع وزراء تجارة الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، أمس، لبحث التغيرات المقترحة لتطوير منظمة التجارة العالمية، إن الحاجة لتطوير منظمة التجارة الدولية أصبحت هامة لهذه الدول، فالظروف خلال اتفاقية الجات "اتفاقية التجارة الدولية عام 1974"، اختلفت عما عليه الآن، موضحًا أن عددا من الدول طالبت في الفترة الأخيرة تصحيح مسارات هذه الاتفاقيات.

وأكد فهمي لـ"الوطن"، أن اختيار الولايات المتحدة لدول الاتحاد الأوروبي بصفتها مجموعة دول وتكتل اقتصادي قوي، ترغب في التحالف معه، مؤكدا أن اختيار اليابان بصفتها دولة قوية ذات تاثير قوي في قارة أسيا.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هدف الولايات المتحدة من هذا الاجتماع مراجعة كافة الاتفاقيات الدولية مع الدول التي بينها وبين واشنطن خلافات اقتصادية، بالإضافة إلى رغبتها في السيطرة على حركة التجارة الدولية في العالم

وتابع أن التغيرات المقترحة ستتعلق بدعم الصناعات المحلية، وتعزيز أنشطة اللجان النظامية التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

واجتمع وزراء تجارة الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، أمس، لبحث التغيرات المقترحة لتطوير منظمة التجارة العالمية، نتيجة لفشل بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية مثل الصين في الامتثال لنظام الإخطار الذي يتعين على أعضاء المنظمة الإبلاغ عند تقديم الإعانات للصناعة المحلية، وذلك على هامش القمة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار البيان، إلى أن الوزراء تشاركوا في وجهة النظر بشأن الحاجة لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وفيما يتعلق بمهام المراقبة اتفقوا كخطوة أولى على المشاركة في تقديم اقتراح الشفافية والإخطار للنظر فيه بالاجتماع القادم لمنظمة التجارة العالمية، المقرر عقده في نوفمبر المقبل بجنيف.