قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، كانت متهاونة مع فنزويلا وكوبا، موضحًا أنه سيكون أكثر شدة في التعامل معهما- على حد قوله.

وأضاف "ترامب" خلال مؤتمر صحفي، أن بعض وسائل الإعلام لفقت قصصًا خاطئة لاتهامه والإساءة به.