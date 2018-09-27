"الوزراء": زيارة مدبولي للمدينة الجامعية بسوهاج لم يكن مخطط لها

كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمحافظة سوهاج.

وقال يونس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير في برنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر فضائية "مصر الأولى"، إن مدبولي زار 15 موقعا مختلفا ما بين مشروعات صحية وتعليمية ومرافق عامة ومدينة سوهاج الجديدة في محافظة سوهاج.

وأوضح يونس أن رئيس الوزراء زار المدينة الجامعية للبنات رغم أنها لم تكن في جدول الزيارة.

ولفت يونس إلى أن رئيس الوزراء زار مدينة سوهاج الجديدة، ولفت نظره قلة عدد المواصلات التي تربط مدينة سوهاج القديمة بسوهاج الجديدة، لافتا إلى أن مدبولي اتفق مع وزير التعليم العالي على توفير مواصلات لطلاب جامعة سوهاج، لنقلهم من مدينة سوهاج الجديدة إلى سوهاج القديمة.