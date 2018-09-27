قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، إنه حدث تغيير في ميزان الدولة منذ عام 1952 تسبب في ظهور هذا العدد من العشوائيات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام الديب في برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "مصر الأولى"، أن العامل الأساسي في ظهور العشوائيات هي الهجرة الداخلية للبحث عن فرص العمل في المدن الجاذبة والتي تحتوي على فرص عمل كثيرة.

وأوضح صديق أن هجرة المواطنين للقاهرة والإسكندرية وبورسعيد وغيرها من المحافظات تسبب في وجود العشوائيات نظرًا لأنهم قاموا ببناء العشوائيات والإقامة فيها.

ولفت صديق إلى ان الرئيس السيسي كلف الصندوق بالعمل على تطوير كل المناطق العشوائية في مصر والتي بلغ عددها عام 2016 نحو 351 منطقة عشوائية، مشيرًا إلى انهم وصلوا الآن لـ244 منطقة وجار العمل فيهم حاليًا.