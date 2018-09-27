وزيرة الهجرة: الأجانب كانوا يهربون من بلادهم ويأتون لمصر للإقامة بها

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة قدمت مبادرة أسبوع العودة للجزور لتسليط الضوء على دور الجاليات الأجنبية في مصر.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن ذلك من أشكال القوة الناعمة لمصر، مشيرة إلى ضرورة تسليط الضوء على الدور الوطني والاقتصادي والسياحي للجاليات الاجنبية في مصر.

وأشارت مكرم إلى أن مصر كانت دولة جذب سياحي وكان المواطنون الأجانب يهربون من بلادهم وياتون لمصر للإقامة بها وكانوا يجدوا بها الأمن والامان.