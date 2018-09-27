وزيرة الهجرة: 8000 مواطن عدد الأرمن في مصر

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الأرمن الموجودين في مصر لا يعتبروا جالية أجنبية ولكنهم مصريين أرمن.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنها التقت برموز الأرمن في مصر، مشيرة إلى أنهم منظمين ويوجد حصر دقيق لهم وأن عددهم وصل لـ8000 مواطن مصري أرمني.

وأوضحت مكرم أنه تم عمل قاعدة بيانات كاملة للمصريين بالخارج مسجل فيها اسمائهم ووظائفهم ومواعيد مغادرتهم، وأيضًا وسائل الاتصال بهم، مؤكدة أن هذه القاعدة تم إنشائها وتحديثها بالتعاون بين عدد من الوزارات وبتعليمات رئيس مجلس الوزراء.