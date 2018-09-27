يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس 27 سبتمبر، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وقالت الهيئة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، ومناطق من جنوب البلاد تكون متوسطة الشدة أحيانًا.

وأضاف البيان، أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتكون مثيرة للرمال والأتربة، فيما توقع الخبراء أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 33 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية: