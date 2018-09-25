"الأرصاد": الطقس خريفي معتدل وجميل على أغلب الأنحاء

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية إننا نعيش طقسا خريفيا معتدلا وجميلا على أغلب الأنحاء مع وجود بعض السحب التي تغيب الشمس معظم فترات النهار مما يجعل الجو ألطف، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق القريبة من المسطحات المائية والمسطحات والمزروعات.

وأضاف عبد العال خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن درجات الحرارة ما زالت مرتفعة على جنوب البلاد، مع وجود نشاط للرياح على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وناشد عبد العال السائقين على الطرق توخي الحذر نتيجة انخفاض الرؤية بسبب الشبورة، والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور.