دفن الراهب زينون المقاري بدير أبو مقار في وادي النطرون

شارك عدد من أحبار الكنيسة المصرية والكهنة والرهبان وأسرة الراهب المتنيح زينون المقارى، اليوم، في صلوات تجنيزه بدير أبو مقار بوادى النطرون، وعقب الصلاة رافق عدد من الرهبان جنازة المتنيح في اتجاه طافوس الرهبان "المقبرة التي يدفن بها رهبان الدير".

وكان نقل جثمان الراهب زينون المقارى من أسيوط لدفنه داخل دير أبو مقار، لأنه تابع له ويحمل اسمه، بعدما أمرت نيابة أسيوط بنقل جثمانه إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وانتداب فريق من الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.

وانتقل فريق من نيابة أسيوط إلى دير السيدة العذراء المحرقي بالقوصية، لفتح تحقيق لمعرفة سبب وفاة الراهب القس زينون المقارى، الراهب المنقول حديثا للدير المحرق بأسيوط بناء على قرار لجنة الرهبنة.

وكان الراهب المتنيح قد تم نقله إلى مستشفى سانت ماريا بأسيوط عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وتجرى النيابة حاليًا تحقيقاتها لمعرفة سبب الوفاة، بعدما وجد فى قلايته يعانى من آلام شديدة فى البطن تم نقله على إثرها للمستشفى وتوفى.