"الأرصاد": عدم استقرار الطقس حتى الأحد.. والأمطار تصل القاهرة

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ابتداء من اليوم حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تستمر حتى الأحد على أقصى تقدير، ومن المنتظر أن تتعرض غرب وجنوب البلاد لأمطار خفيفة مع نشاط للرياح.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه "منذ الجمعة تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع من 3 لـ4 درجات على أغلب البلاد"، موضحا أنه من المحتمل أن تصل الأمطار في نهاية فترة عدم الاستقرار للقاهرة، أي السبت المقبل".

وتابع أن الأمطار ستكون خفيفة ومتوسطة وتسقط على السواحل الشمالية في البداية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومع يوم السبت تنتقل خفيفة للقاهرة.