"الأرصاد": عدم استقرار الطقس حتى الأحد.. والأمطار تصل القاهرة

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من يملأ «سلة الأرز»؟

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إشادة لاجارد بتعافى الاقتصاد المصرى يؤكد اننا على الطريق الصحيح

إشادة لاجارد بتعافى الاقتصاد المصرى يؤكد اننا على الطريق الصحيح

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