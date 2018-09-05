أكد المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمركز، اعتباراً من أمس ‏الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، بحضور ممثلي وزارات الدفاع، ‏الداخلية، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، التضامن الاجتماعي، النقل، الصحة ‏والسكان، التنمية المحلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة ‏المعدنية، بالإضافة إلى هيئة الإسعاف المصرية، هيئة الأرصاد الجوية، هيئة المجتمعات العمرانية ‏الجديدة، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لمتابعة الموقف وسرعة التدخل.

وأوضح عبدالتواب، أنه في إطار الاستعدادات لمواجهة مخاطر السيول وسوء الأحوال الجوية على ‏مستوى الجمهورية خلال موسم 2018-2019، فقد تم تحديث الخطة القومية لمواجهة كارثة السيول ‏وتسليمها لجميع المحافظات، وكذا مخاطبة السادة المحافظين بالاستعداد لموسم السيول واتخاذ ‏الإجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة التي تتضمن التأكد من خلو ‏المخرات من الحشائش والمخلفات وأي عوائق تمنع سريان المياه بها والتأكد من سلامة الجسور، ‏وكذا من جاهزية جميع المعدات بالمحافظات، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان كميات المياه المناسبة داخل نهر النيل وفروعه بما يتناسب مع هذه ‏الفترة من السنة للتخفيف عن شبكتي الترع والمصارف، وتكثيف جولات المرور لتفقد حالة مخرات ‏السيول، وتشكيل فرق عمل لمتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة مياه السيول.‏

وأكد أن الغرفة تتابع إجراءات الاستعداد بالمحافظات والجولات الميدانية للمحافظين للاطمئنان على جميع الاستعدادات ورفع درجات الاستعداد طبقاً للموقف، كما يتم متابعة التنبؤات والتحذيرات الصادرة من قِبل كل من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ‏ووزارة الموارد المائية والري عن موقف السيول والأمطار الغزيرة عن الـ72 ساعة القادمة، ويتم تعميم ‏رسائل الإنذار المبكر إلى جميع المحافظات والجهات المعنية بالدولة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، ‏هذا ويتم التأكيد على تدقيق الموقف أولاً بأول بشكل مستمر نظراً للتغيرات والتقلبات السريعة في ‏الظواهر الجوية المتوقع حدوثها في الفترة القادمة.‏

وفي نفس السياق، أشار عبدالتواب إلى أن محافظة أسوان شهدت عاصفة ترابية على أنحاء متفرقة من المحافظة بدءً من الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء، واتخذت عدد من الإجراءات الوقائية وتشمل غلق طريقي ‏‏القاهرة-أسوان، والصحراوي الغربي، و"أسوان-أبوسمبل"، كإجراء احترازي، وأعيد فتح ‏الطرق اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء، كما تم وقف حركة الملاحة الجوية ‏اعتباراً من الساعة التاسعة والنصف مساء أمس الثلاثاء، وأعيد استئنافها صباح اليوم، كما تم وقف أنشطة الملاحة النهرية اعتباراً من التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 4 سبتمبر، وأعيد فتحها في اتجاه واحد "الأقصر-كوم أمبو" اعتباراً من الساعة 8 صباح اليوم، ولا ‏تزال حركة الملاحة ببحيرة ناصر مغلقة، كما تسببت العاصفة في تحريك محطة عائمات أبي سمبل ‏من مكانها وعدم اتزانها، ما أدى إلى تعطلها وتوقف الري للأراضي الزراعية بمنطقتي أبي سمبل ‏والخريجين اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء الثلاثاء 4 سبتمبر، وجاري الإصلاح.‏

وتابع عبد التواب، أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ بالمستشفيات، وكثفت انتشار فرق التدخل السريع ‏وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والمرور، وكذا رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق العامة ‏بالمحافظة، من محطات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، والتشديد على الوحدات المحلية ‏بسرعة رفع أي مخلفات تنتج عن العاصفة.‏

من جهته، أوضح اللواء علي هريدي، رئيس غرفة العمليات المركزية، أن التنبؤات الخاصة بحالة الطقس والأمطار الصادرة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية ‏وقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري خلال الـ 72 ساعة القادمة تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ‏على محافظات جنوب الصعيد وأجزاء من سلاسل جبال البحر الأحمر والوادي الجديد، مع استمرار ‏نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات جنوب الصعيد وخاصة محافظة أسوان، ومن ‏المتوقع اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وغرب البحر ‏المتوسط.‏

وشدد هريدي على أهمية توعية المواطنين بالمخاطر المحتملة وكيفية التصرف حيالها، ‏ويهيب بالسادة المواطنين أهمية متابعة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة ‏العامة للأرصاد الجوية باستمرار نظراً للتقلبات الجوية السريعة، وتوخي الحذر عند صدور أي ‏تحذيرات بشأن حالة الطقس وإتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في هذا ‏الشأن.