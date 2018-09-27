أكد الإعلامي جابر القرموطي، مُقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، عبر شبكة تليفزيون "النهار"، أنه غادر القناة بشكلٍ رسمي، وأنه تلقى عرضًا من قِبل إحدى الفضائيات مؤخرًا، لكنه لا زال في مرحلة المفاوضات، إذ أنه لا توجد إجراءات بشكل رسمي حتى الآن.

وكان القرموطي، قد أصدر بيانًا صحفيًا، وجه فيه الشكر إلى رجل الأعمال علاء الكحكي مالك القناة والعاملين معه على الروح الطيبة التي كانت سائدة خلال فترة عمله، متمنيا التوفيق للجميع.

ولفت القرموطي، في حديثه لـ"الوطن"، إلى أن التسوية المالية لا زالت جارية بشأن مستحقات له لدى القناة ويأمل أن تنتهي بأقصى سرعة وبكل الود حسب وعد تلقاه من إدارة القناة، آملا استمرار العلاقة الطيبة مع زملائه في القناة لتظل كما هي قائمة على الاحترام.