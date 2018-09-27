مصر وأوغندا يتفقان على بدء المرحلة الثانية من مشروع درء مخاطر الفيضان

أنهت اللجان الفنية والتوجيهية المشتركة لمشروعات التعاون الفني بين مصر وأوغندا أعمالها، التي استمرت على مدار 24 و25 سبتمبر، في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وناقشت اللجان، وفقا لوزارة الري، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، من خلال مشروعات التعاون الثنائية، وحققت الاجتماعات أهدافها في متابعة تقدم سير العمل وحجم الإنجاز في كل المشروعات، وبحث سبل تذليل أي معوقات لضمان استمرارية تلك المشروعات.

كما خلصت الاجتماعات إلى الاتفاق على بدء تنفيذ مشروع إنشاء 5 سدود حصاد مياه أمطار في مناطق متفرقة في أوغندا، كذلك تم كما تم الاتفاق على الإجراءات اللازمة لإعداد المرحلة الثانية من مشروع درء مخاطر الفيضان في مقاطعة كسيسي؛ استثمارا للنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى، والتي يشهد احتفالية ختامها، اليوم، بمنطقة كسيسى السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد الوزير سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة الأوغندي.