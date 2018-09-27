نظرت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية"، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة وائل سعد تواضروس، الراهب أشعياء المقاري سابقًا، والراهب فلتاؤوس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا إيبفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبو مقار العامر بوادي النطرون.

جاء ذلك برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف عبدالورث فارس، ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبدالحليم.

واستمعت المحكمة خلال إجراءات أمنية مشددة، بمحيط المحكمة وداخلها، لطلبات دفاع المتهمين، وطلب إيهاب سدرة، محامي المتهم الأول، حضور ومناقشة القس أنجيليوس، سكرتير البابا تواضروس الثاني، والذي تم إبلاغه بواقعة مقتل رئيس دير ابومقار، وانتقل حينها على الدير.

كما طلب الدفاع، التصريح له باستخراج شهادة من اللوائح الكنسية الخاصة بتجريد الرهبان، سواء من الرتبة الكهنوتية او الرهبنة، ومن يملك قرار التجريد، وهل يعلم الراهب عموماً بتلك اللوائح.

وطلب الدفاع، سماع شهادة ومناقشة عدد شهود الإثبات في القضية من الرهبان وضباط الشرطة، وعرض الأداة المستخدمة في الواقعة لمناظرتها أمام هيئة المحكمة.

وطلب أيضًا حضور ومناقشة فرد أمن بوابة الدير، واستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في تقرير الصفة التشريحية الخاص برئيس الدير المقتول، إضافة إلى التصريح له باستدعاء شهود نفي في القضية، مع تفريغ المكالمات التليفونية بين المتهمين والواردة على برج الاتصالات بالمنطقة.